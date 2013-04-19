Требуется программист, знающий WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки153 просмотра

Качества программиста:

Умение хорошо писать новые компоненты и модули на WordPress

Хорошие знание php, mysql.

Желание развиваться и получать новый опыт!

MySQLPHPWordPress
12 лет назад
ooparov
Юрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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