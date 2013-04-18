Оптимизировать UMI.CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки116 просмотров

Имеется сайт на UMI.CMS, который сильно тупит. Нужно разобраться в чём причина и решить данную проблему.

Сайт находится на VPS, тариф адекватный, проблем не должно быть. Но скрипты загружают процессор на 100%.

12 лет назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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