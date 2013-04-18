Вылечить сайт

Здравствуйте! Есть сайт на Joomla 2.5. В нем не работал компонент jbzoo. Мы переустановили joomla и импортировали старую базу. Затем восстановили часть расширений и все заработало. Однако перестала работать форма добавления материала и создания модуля. Нужно починить это на уже готовом сайте и рассказать что за проблема была. Нужно это сделать сегодня до 22.00 МСК.

Пишите бюджет. Предпочтение тем, чья цена не выше 1000 рублей.

Скриншоты проблемы во вложении: