Разработка сайта кадрового агенства

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок148 просмотров

Требуется разработка сайта кадрового агенства на движке MODX Revo.

ТЗ прилагается.

Основные этапы:

1. Программирование всех разделов сайта согласно ТЗ

2. Программирование формы добавления вакансии из админки.

3. Разработка скрипта для импорта вакансий с сайта hh.ru

4. Отрисовка интерактивной карты на основе инструментария Google maps.

Бюджет по договорённости

MODX
12 лет назад
mokrinskaia
Галина 
44 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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