СРОЧНО!!!! Нужно внести несколько правок в форму заказа на Astra CMS. Правки небольшие.
Разработка сайта кадрового агенства
Требуется разработка сайта кадрового агенства на движке MODX Revo.
ТЗ прилагается.
Основные этапы:
1. Программирование всех разделов сайта согласно ТЗ
2. Программирование формы добавления вакансии из админки.
3. Разработка скрипта для импорта вакансий с сайта hh.ru
4. Отрисовка интерактивной карты на основе инструментария Google maps.
Бюджет по договорённости
Заявки фрилансеров
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