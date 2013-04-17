Фильтр недвижимости на UMI

Здраствуте, товарищи!

Вкратце ситуация: будет сайт на UMI где-то в середине мая. Тоесть сайт, с дизайном, с макетом, несколько текстов. На сайте в перспективе будут объекты недвижимости (квартиры, участки , дома и т.д.).

Нужно сделать, установить и адекватно протестировать фильтр наподобие http://realty.yandex.ru/ , или точно такой же.

Пожалуйста, - сроки, цены предлагайте - спрашивайте если есть вопросы.