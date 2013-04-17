Работа с Joomla (ENG) (контент, плагины, стандарт)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки146 просмотров

Требуется на постоянную и не трудную работу человек, которы бы смог делать:

- перенос контента с HTML сайта на Joomla

- наполнение предоставленным контентом сайта на Joomla

- работа с плагинами, автоматическими новостями, сводками и тп (для оживления сайта, имитация бурной деятельтности сайта)

- работа с формами (создание, размещение, интеграция)

- работа с конверторами (форма-PDF)

Возможность уметь работать с дизайном (элементарная верстка или натягивание шаблонов, правка шаблонов или шапок с футером)

Контактируйте сколько возьмете за 1 сайт, примерно 10 страниц, 5 страниц.

HTMLJoomla
12 лет назад
tranclater
Генри 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

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Нет заявок фрилансеров