Нужна адаптация шаблона под vizuka

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка171 просмотр

Есть верстка, ее нужно адаптировать под cms vizuka. Сайт движка http://vizuka.com/

кто может помочь? цены и сроки указывайте.

vizuka - движок партнерка.

12 лет назад
Colgated
Елена 
33 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

Spich
57 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Отличный специалист, хорошо разобрался и все настроил. Рекомендую!
Хорошо потрудились, деньги оплачены. Надеюсь на дальнейшие заказы.

Заявки фрилансеров

Spich
57 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад