Надо сделать из сайта интернет-магазин

Есть статичный сайт alumarket.ru

Надо в некоторых разделах (например, alumarket.ru/products/automate/ ) добавить функции интернет-магазина как на vorota-goroda.ru/eshop/barrier/

Прежде всего интересует сортировка по параметрам.

Сейчас сайт работает на NetCat, но лучше перенести его на другой движок.

Адреса основных страниц на сайте надо сохранить. Перенос контента не обязателен.

Жду от вас предложений по ценам и срокам.