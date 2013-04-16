Надо сделать из сайта интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок194 просмотра

Есть статичный сайт alumarket.ru

Надо в некоторых разделах (например, alumarket.ru/products/automate/ ) добавить функции интернет-магазина как на vorota-goroda.ru/eshop/barrier/

Прежде всего интересует сортировка по параметрам.

Сейчас сайт работает на NetCat, но лучше перенести его на другой движок.

Адреса основных страниц на сайте надо сохранить. Перенос контента не обязателен.

Жду от вас предложений по ценам и срокам.

12 лет назад
fastjob
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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