1) Требуется перенести файлы сайта и базу данных с одного хостинга на другой. 2) Проверить что бы все изображения открывались, ссылки работали, не было ошибок Расчет по r-кошельку или Qiwi.
Надо сделать из сайта интернет-магазин
Есть статичный сайт alumarket.ru
Надо в некоторых разделах (например, alumarket.ru/products/automate/ ) добавить функции интернет-магазина как на vorota-goroda.ru/eshop/barrier/
Прежде всего интересует сортировка по параметрам.
Сейчас сайт работает на NetCat, но лучше перенести его на другой движок.
Адреса основных страниц на сайте надо сохранить. Перенос контента не обязателен.
Жду от вас предложений по ценам и срокам.
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