Изменить размер шрифта в записи в блоге на WP

Есть блог на wp, неожиданно при создании новой записи (текст копируется через ворд) и вставление в запись меняется размер шрифта на мелкий. Последний абзац остаётся в нужном виде.

Скорее для специалиста дело минутное, но ищу ответственного человека, так как ему придётся доверить самое важное - доступ к сайту.

Образец проблемы приложен в файле.