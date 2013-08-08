Редизайн сайта

Алексей - отличный исполнитель, выполнял поставленные задачи быстро и аккуратно, ещё огромный плюс в том, что он предсказуем, всегда заранее сообщает, когда может работать, когда нет и работает в оговоренное время, не будет необходимости часами караулить, когда разработчик появится онлайн. От сотрудничества только положительные эмоции.