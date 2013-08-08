Редизайн сайта

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок133 просмотра

Требуется произвести редизайн сайта stonehouse.by (сейчас работает на Joomla! 1.5)

нужны:верстка и натяжка на движок плюс точечные изменения структуры

макеты есть, сроки сжатые, но разумные

в приложении превью нового макета

просьба откликнуться на предложение только тем, кто сразу готов приступить к работе

Оплата поэтапная

Joomla
12 лет назад
ko1obok
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
12 лет назад
$400
5 дней
Алексей - отличный исполнитель, выполнял поставленные задачи быстро и аккуратно, ещё огромный плюс в том, что он предсказуем, всегда заранее сообщает, когда может работать, когда нет и работает в оговоренное время, не будет необходимости часами караулить, когда разработчик появится онлайн. От сотрудничества только положительные эмоции.
Конкретно поставленное задание, человек всегда на связи. Оплата сразу по завершению в полном обьеме. Было приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
12 лет назад

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