Здравствуйте! Требуется Битрикс специалист для доработки и поддержки интернет магазина. На данный момент имеется один рабочий магазин и разрабатывается второй на базе первого (т.е. многосайтовость) Важно, что ...
Настройка рейтинга в Bitrix
Нужно настроить систему рейтинга в Битрикс.
Отключить всякие авторитеты. И сделать так чтобы параметр в рейтинге "Вес голоса для голосования за рейтинг" всегда был равен 1, как у старых пользователей так и у вновь прибывших.
Зачем это?
Чтобы пользователи имели простую форму голосования за комментарии блога. Если за комментарий проголосовало 30 человек из них 20 поставили нравиться, а 10 не нравиться, то итоговый результат должен равняться +10.
Рейтинг выводиться через "Нравиться / не нравиться (графический)"
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