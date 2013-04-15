Настройка рейтинга в Bitrix

Нужно настроить систему рейтинга в Битрикс.

Отключить всякие авторитеты. И сделать так чтобы параметр в рейтинге "Вес голоса для голосования за рейтинг" всегда был равен 1, как у старых пользователей так и у вновь прибывших.

Зачем это?

Чтобы пользователи имели простую форму голосования за комментарии блога. Если за комментарий проголосовало 30 человек из них 20 поставили нравиться, а 10 не нравиться, то итоговый результат должен равняться +10.

Рейтинг выводиться через "Нравиться / не нравиться (графический)"