Требуются программисты Битрикс, Неткат, Модх, Юми для постоянного удаленного сотрудничества.
Доработка и поддержка магазина на Bitrix
Здравствуйте!
Требуется Битрикс специалист для доработки и поддержки интернет магазина.
На данный момент имеется один рабочий магазин и разрабатывается второй на базе первого (т.е. многосайтовость)
Важно, что бы у вас уже был опыт в разработке интернет магазинов а также опыт работы с многосайтовостю.
В ответах оставляйте примеры ваших магазинов а также стоимость часа вашей работы.
Благодарю за внимание.
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