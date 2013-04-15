Доработка и поддержка магазина на Bitrix

Здравствуйте!

Требуется Битрикс специалист для доработки и поддержки интернет магазина.

На данный момент имеется один рабочий магазин и разрабатывается второй на базе первого (т.е. многосайтовость)

Важно, что бы у вас уже был опыт в разработке интернет магазинов а также опыт работы с многосайтовостю.

В ответах оставляйте примеры ваших магазинов а также стоимость часа вашей работы.

Благодарю за внимание.