Натянуть html на joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок166 просмотров

Срочно нужно натянуть html-макет на joomla 2.5. Сделать шаблон. От Вас сроки и цена.

Макет в приложении.

HTMLJoomla
12 лет назад
iva7812
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

zhinik
Игорь 
53 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
Сделал все быстро и качественно. Приятно работать с такими людьми.
Приятное сотрудничество, все четко и современно. Оплата в полном размере. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

zhinik
Игорь 
53 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад