Создание системы управления для сайта такси.

Дизайн и верстка сайта готовы. Необходимо поставить на это систему управления (CMS) (можно бесплатную) и выложить на хостинг. Изменения в новой версии - минимальны. Существующую версию сайта можно посмотреть на www.taxi-in-moscow.com. Может быть предоставлена полная информация по существующему сайту, в т. ч. и код модуля заказа. Оплата на QIWI кошелек.