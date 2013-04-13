Создание системы управления для сайта такси.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок150 просмотров

Дизайн и верстка сайта готовы. Необходимо поставить на это систему управления (CMS) (можно бесплатную) и выложить на хостинг. Изменения в новой версии - минимальны. Существующую версию сайта можно посмотреть на www.taxi-in-moscow.com. Может быть предоставлена полная информация по существующему сайту, в т. ч. и код модуля заказа. Оплата на QIWI кошелек.

12 лет назад
MarioBerkut
Александр 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

OlshanskiyAndrey
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$150
3 дня

Заявки фрилансеров

OlshanskiyAndrey
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад