Сверстать и натянуть дизайн онлайн-заказов суши

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок136 просмотров

Добрый день.

Есть дизайн, надо сверстать и натянуть на ЦМС. По макету видно какие есть страницы и что надо сделать!

Если есть вопросы пишите! к сожалению все фото не смог загрузить отправлю отдельно в лс. Работаю по БС. по движку, не джумла.

Joomla
12 лет назад
borunkov
Дубивка 
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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