Сверстать и натянуть дизайн онлайн-заказов суши

Добрый день.

Есть дизайн, надо сверстать и натянуть на ЦМС. По макету видно какие есть страницы и что надо сделать!

Если есть вопросы пишите! к сожалению все фото не смог загрузить отправлю отдельно в лс. Работаю по БС. по движку, не джумла.