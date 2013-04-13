После обновления до последней версии Virtuemart 2 стал отображать только 1 способ оплаты из 5. Пациент http://ipcor.ru http://easycaptures.com/fs/uploaded/603/1049835951.png
Сверстать и натянуть дизайн онлайн-заказов суши
Добрый день.
Есть дизайн, надо сверстать и натянуть на ЦМС. По макету видно какие есть страницы и что надо сделать!
Если есть вопросы пишите! к сожалению все фото не смог загрузить отправлю отдельно в лс. Работаю по БС. по движку, не джумла.
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