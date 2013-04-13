Joomla 2.5 и Virtuemart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка109 просмотров

После обновления до последней версии Virtuemart 2 стал отображать только 1 способ оплаты из 5.

Пациент http://ipcor.ru

http://easycaptures.com/fs/uploaded/603/1049835951.png

Joomla
12 лет назад
karama
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров