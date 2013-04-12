Срочные доработки opencart+bootstrap

Оперативного решения требуют ряд небольших вопросов. Хорошие навыки в opencart и bootstrap обязательны. Задачи подобного рода: подключить модуль, где нужно поправить верстку, исправить ошибку, доверстать страничку, кастомизация тплки производителей. Прошу прощение за отсутствие конкретики, всё описание +макеты оперативно представлю всем у кого есть свободное время и достаточно практики, чтобы не затягивать.

Спасибо. Для связи лс или icq 9oo232.