Срочные доработки opencart+bootstrap

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки136 просмотров

Оперативного решения требуют ряд небольших вопросов. Хорошие навыки в opencart и bootstrap обязательны. Задачи подобного рода: подключить модуль, где нужно поправить верстку, исправить ошибку, доверстать страничку, кастомизация тплки производителей. Прошу прощение за отсутствие конкретики, всё описание +макеты оперативно представлю всем у кого есть свободное время и достаточно практики, чтобы не затягивать.

Спасибо. Для связи лс или icq 9oo232.

BootstrapOpencart
12 лет назад
wamb
Олег 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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