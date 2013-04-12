Сверстать и натянуть на CMS с PSD макета

1. Главная (на ней отображаются последние товары добавленные в магазин

2. Доставка и оплата (просто текстовая статья, с возможностью изменить в админке текст и оформить статью с картинками и тд), тут же обратная форма которая приходит на мейл администратору.

3. Искать по фото - Форма с подгрузкой изображения, также приходит на мейл администратору,

4. Каталог - Категории с подкатегориями товары отображаются с права и отображается оптовая цена (тоесть можно просто купить товар, а можно оптом (в зависимости от типа товара Обувь / одежда - оптовые коллва товара будут отличаться

5. Обычные контакты с обратной формой связи

6. Просмотр товара - 2 цены , оптовая и обычная - купить тоже можно опт и обычное кол-во (в самом товаре мы напишем что значит опт (сколько в коробке этих товаров и какой комплектации)

на макете выпадающей менюшкой показан только цвет, может быть точно такая же только размер, обьем и тд. (нужно что-бы эти параметры настраивались)

7. И корзина, в зависимости от CMS корзину можем перерисовать, тоесть какието ее элементы.

Пишите сразу сроки и цены на эту работу, а также какую CMS для этого более целесообразно взять и почему.

Оплата по факту выполнения заказа.