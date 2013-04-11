Вот дизайн, вёрстка будет завтра, нужно посадить на вордпресс. В цену закладывайте "запас", чтобы если клиенту что-то приспичит, то сделать это без проблем и новых обсуждений. UPD. сайт надо сдать до пятницы ...
Перенести статический html-сайт на движок (CMS)
Здравствуйте .
Есть задача: перенести статический html-сайт на движок (любой) с сохранением дизайна вёрстки, эффектов и т.д...
Сайт: audioserver.com.ua
Функции админки:
1. Добавление/удаление товара (страница товара (фотографии, описание товара, цена и т.п. - см. сайт).
2. Редактирование статей на заглавной странице. Замена рекламных блоков (слайдов) на сайте.
3. Добавление/удаление товарных групп, товаров и их страниц.
В общем стандартные функции интернет-магазина.
Сроки: 5-7 дней
Примечание: "перенос" - означает перенос вместе с контентом.
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