Перенести статический html-сайт на движок (CMS)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок180 просмотров

Здравствуйте .

Есть задача: перенести статический html-сайт на движок (любой) с сохранением дизайна вёрстки, эффектов и т.д...

Сайт: audioserver.com.ua

Функции админки:

1. Добавление/удаление товара (страница товара (фотографии, описание товара, цена и т.п. - см. сайт).

2. Редактирование статей на заглавной странице. Замена рекламных блоков (слайдов) на сайте.

3. Добавление/удаление товарных групп, товаров и их страниц.

В общем стандартные функции интернет-магазина.

Сроки: 5-7 дней

Примечание: "перенос" - означает перенос вместе с контентом.

HTML
12 лет назад
Alexey1975
49 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Посадить верстку на wordpress

    Вот дизайн, вёрстка будет завтра, нужно посадить на вордпресс. В цену закладывайте "запас", чтобы если клиенту что-то приспичит, то сделать это без проблем и новых обсуждений. UPD. сайт надо сдать до пятницы ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется опытный php-программист

    $5000

    Добрый день. Требуется php программист, с которым я мог бы работать в паре со мной. Я предоставляю дизайн + верстку, от Вас готовый сайт. Проекты от простых интернет магазинов, до сложных, которые ...

    PHP
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Картинки в Wordpress

    $5

    Сайт http://ailstroi.ru на дижке Wordpress, в хроме картинки на главной странице отоброжаются нормально. в опере и др. они пропадают. Вставлялись через виджеты - "текст" - вот так: Нужно ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Починить взломанный DLE

    $10

    Взломан сайт на DLE Внешне сайт выглядит нормально, но яндекс показывает в выдаче с пометкой как зараженный Ранее такая проблема уже возникала, решилась полной сносой файлов сайта и восстановлением из раннего архива. ...

    DLE
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется интеграция Битрикса с 1С

    Здравствуйте, Произвели импорт товаров из 1С в Битрикс (при этом создался новый инфоблок со структурой каталога из 1С). Требуется сделать привязку разделов из инфоблока 1С к существующему инфоблоку, вернее к разделам существующего.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменить немного дизайн

    Есть шаблон, нужно его немного доработать. А именно поменять цветовую схему шаблона, провести некоторые изменения в оформлении, черный цвет заменить на синий, цвет ссылки при наведении, в общем все желтое поменять на синее,. Называйте свою ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Правка модального окна Virtuemart 2

    Пациент http://karama.ru/inscrap/index.php?option=com_virtuemart&amp;view=productdetails&amp;virtuemart_product_id=17&amp;virtuemart_category_id=6 Симптомы: нажимаем на кнопку задать вопрос по товару и получаем модальное окно + окно со страницей сайта.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад