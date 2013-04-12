Требуется опытный php-программист

Добрый день.

Требуется php программист, с которым я мог бы работать в паре со мной.

Я предоставляю дизайн + верстку, от Вас готовый сайт. Проекты от простых интернет магазинов, до сложных, которые приходится писать с нуля - обменники, сервисы со сложной логикой.

Обязателен опыт с высоконагруженными проектами.

На данный момент интересует работа программиста, который смог бы реализовать аналог видеочата

http://livejasmin.com

В любом случае требуется человек который постоянно на связи и не совмещает работу с офисной. На длительное, постоянное сотрудничество.