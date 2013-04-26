Посадить верстку на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен12 заявок282 просмотра

Вот дизайн, вёрстка будет завтра, нужно посадить на вордпресс. В цену закладывайте "запас", чтобы если клиенту что-то приспичит, то сделать это без проблем и новых обсуждений.

UPD. сайт надо сдать до пятницы вечера, то есть на работу будут сутки. Но сайт простой, там больше и не нужно.

WordPress
12 лет назад
nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

GoodSites
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня
Отличный исполнитель. Знает своё дело, говорит адекватные цены, всегда на связи, изменения вносит оперативно. С пониманием отнёсся к вынужденному "простою" в работе по вине "вышестоящего" заказчика. Ни одной претензии по совместной работе нету, буду рад работать ещё.
Антон отличный заказчик. Грамотно объясняет ситуацию, четко формулирует задание и держит свое слово. Дал верстку хорошего качества, интегрировать ее было одно удовольствие. Также добавил бонус к оплате за перенос на хостинг и настройку. Был очень рад сотрудничеству, рекомендую.

Заявки фрилансеров

GoodSites
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад