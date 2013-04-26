Посадить верстку на wordpress

Вот дизайн, вёрстка будет завтра, нужно посадить на вордпресс. В цену закладывайте "запас", чтобы если клиенту что-то приспичит, то сделать это без проблем и новых обсуждений.

UPD. сайт надо сдать до пятницы вечера, то есть на работу будут сутки. Но сайт простой, там больше и не нужно.