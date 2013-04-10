Доработка сайта на Joomla 2.5+VirtueMart 2

Необходимо доработать сайт на Joomla 2.5 +VM 2.

Тематика - интернет-магазин строительных материалов.

Система с VM и шаблоном уже стоит хостинге.

Основные задачи:

1. Каталог строительных материалов с ценами, возможностью формирования заказа. Без онлайн-оплаты. Сформированный заказ отправляется на email менеджера.

2. Должна быть предусмотрена возможность обновления цен в каталоге путем загрузки одного файла ( возможен файл в формате csv, думаю можно организовать про помощи модуля csvimproved или любого другого)

3. Остальные функции стандартны: форма обратной связи+карта (google, yandex или другая) на странице контактов, новости, текстовые страницы.

От Вас хотелось бы получит сроки и цены.