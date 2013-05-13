Drupal - правки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки204 просмотра

Нужно в Drupal поправить некоторые моменты подсчета суммы в корзине и еще по мелочи. Ссылка в ЛС.

Drupal
12 лет назад
vika5934857
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

boris_tim
Борис 
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов
12 лет назад
$50
1 день
Работой довольны.
Сработались

Заявки фрилансеров

boris_tim
Борис 
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов
12 лет назад