Правка формы заказа Virtuemart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки158 просмотров

Пациент – http://bliss.studio-gr.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=user&task=editaddresscheckout&addrtype=BT

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12 лет назад
karama
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
12 лет назад
$10
1 день
В очередной раз Александр быстр и точен в действиях. Молодец. Рекомендую.
Спасибо Антону за очередной интересный проект, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
12 лет назад