Доработать меню (модули) сайта на Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка142 просмотра

Нужен специалист с отличным знанием движка Joomla 2.5. Описание проблемы / ТЗ со скриншотами см. в прилагаемом файле. Сайт: www.euni.ru

Joomla
12 лет назад
ilya_krylov
42 года
19 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров