Друзья, нужна ваша помощь! Требуется человек хорошо разбирающийся в джумле Задача: 1)Помочь найти подходящий шаблон, уникализировать и поменять в нем графику на мою 2)Настроить его 3)Установить имеющиеся статьи и ...
Доработать меню (модули) сайта на Joomla 2.5
Нужен специалист с отличным знанием движка Joomla 2.5. Описание проблемы / ТЗ со скриншотами см. в прилагаемом файле. Сайт: www.euni.ru
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