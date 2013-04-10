Восстановление сайта WordPress

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Закрыт8 заявок135 просмотров

Надо восстановить сайт на World Press который был взломан хакерами и запущены вирусы. Очень нужно, знающие люди отзовитесь. Подробности в личном сообщении.

WordPress
12 лет назад
dashaflash
Дарья 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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