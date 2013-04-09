Проект на Wordpress

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Закрыт4 заявки320 просмотров

Приветствую, уважаемые фанаты своего дела!

Необходимо разработать сайт на Wordpress 3.5.1 (Т.З. во вложении)

Шаблоны сверстаны на Bootstrap, под WP не заточены.

Опыт разработки на WordPress уверенный!

Опыт программирования на PHP не менее 4 лет.

Наличие качественных работ на WordPress желательно.

Оплата: Яндекс/Вебмани

Skype: markolofsen

BootstrapPHPWordPress
12 лет назад
glix
Марк 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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