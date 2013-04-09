Суть: -у каждого производителя (2 уровень вложенности каталога) есть коллекции (3ий уровень вложенности каталога), для каждой коллекции есть стандартная упаковка например: 1.98м -надо сделать, чтобы этот параметр забивался для коллекции -надо сделать, ...
Проект на Wordpress
Приветствую, уважаемые фанаты своего дела!
Необходимо разработать сайт на Wordpress 3.5.1 (Т.З. во вложении)
Шаблоны сверстаны на Bootstrap, под WP не заточены.
Опыт разработки на WordPress уверенный!
Опыт программирования на PHP не менее 4 лет.
Наличие качественных работ на WordPress желательно.
Оплата: Яндекс/Вебмани
Skype: markolofsen
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