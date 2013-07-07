Разработка Wordpress-плагина

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки159 просмотров

Добрый день!

Необходимо разработать плагин для WP.

Вся информация в приложенном ТЗ.

Требования к исполнителю:

- опыт разработки плагинов

- отзывы по подобным проектам

Что хочу видеть в Вашем предложении:

- срок реализации проекта

- дата, с которой готовы начать

- стоимость реализации

Также готов рассмотреть вариант с почасовой оплатой.

WordPress
12 лет назад
PoMkaNik
Роман 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Fer0x
33 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$8
32 дня
Виктор откликнулся помочь в реализации данного проекта. К сожалению, продуктивной работу у нас не получилось по разным причинам - что-то сделано, что-то нет.
Сотрудничество прошло на отличном уровне.

Заявки фрилансеров

Fer0x
33 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Модификация модуля покупки для Shop CMS

    Суть: -у каждого производителя (2 уровень вложенности каталога) есть коллекции (3ий уровень вложенности каталога), для каждой коллекции есть стандартная упаковка например: 1.98м -надо сделать, чтобы этот параметр забивался для коллекции -надо сделать, ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочно нужно внедрить верстку в Bitrix

    $166

    Срочно необходимо внедрить верстку нескольких страниц в Битрикс. верстка в приложении, прошу откликнуться только ответственным специалистам, студии прошу не реагировать и не предлагать свои космические расценки. Возможно ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задача для разработчика «FLY-CMS»

    Требуется специалист, знающий систему «FLY-CMS». В настоящее время написан проект (интернет-магазин-шоурум) на данной системе, нужно разработать под этот проект информационный раздел - БЛОГ, 2 страницы: Первая страница - список статей с кратким ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Drupal 7

    Требуется поддержка и доработка сайта http://www.claytonandboyers.ru На данный момент, оцените стоимость и срок выполенния следующего задания: http://www.claytonandboyers.ru/rp – На странице объектов надо добавить под картинкой кнопку "отправить заявку", которая ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • "Поднять" сайт

    $10

    В общем, сегодня разбирался со своим сайтом astrolog.info (Instant CMS). Заметил, что в выдаче сайт С WWW - но при переходе страницы не открываются. БЕЗ WWW - открываются. Решил добавить в .htaccess строки: ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Форма/бланк для вордпресс с кастомными полями

    Добрый день. Необходимо сделать форму аналогичную на сайте: by.e-konsulat.gov.pl (шенгенская виза-заполните бланк) для вордпресс (можно в качестве плагина или с использованием). сайт работает только через беларуские и польские IP Требования: Форма ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад