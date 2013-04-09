aeper.ru - обновить, сохранить выгрузку прайса через csvimport или аналог Пост оплата Я деньгами, wmr или карточка сбера
Задача для разработчика «FLY-CMS»
Требуется специалист, знающий систему «FLY-CMS».
В настоящее время написан проект (интернет-магазин-шоурум) на данной системе, нужно разработать под этот проект информационный раздел - БЛОГ, 2 страницы: Первая страница - список статей с кратким описанием и картинкой статьи; Вторая страница - внутренняя страница статьи с полным описанием, основной картинкой и возможностью вставки картинок в текст с обтеканием, предусмотреть вставку видео.
В статье должна быть возможность оставлять комментарии (прямо в блоге). Пользователи, при желании, должны иметь возможность поделиться статьей с друзьями в соц.сетях (вк, однл, фб).
Макеты от дизайнера для разработки предоставлю.
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