Задача для разработчика «FLY-CMS»

Требуется специалист, знающий систему «FLY-CMS».

В настоящее время написан проект (интернет-магазин-шоурум) на данной системе, нужно разработать под этот проект информационный раздел - БЛОГ, 2 страницы: Первая страница - список статей с кратким описанием и картинкой статьи; Вторая страница - внутренняя страница статьи с полным описанием, основной картинкой и возможностью вставки картинок в текст с обтеканием, предусмотреть вставку видео.

В статье должна быть возможность оставлять комментарии (прямо в блоге). Пользователи, при желании, должны иметь возможность поделиться статьей с друзьями в соц.сетях (вк, однл, фб).

Макеты от дизайнера для разработки предоставлю.