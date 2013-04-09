Задача для разработчика «FLY-CMS»

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок115 просмотров

Требуется специалист, знающий систему «FLY-CMS».

В настоящее время написан проект (интернет-магазин-шоурум) на данной системе, нужно разработать под этот проект информационный раздел - БЛОГ, 2 страницы: Первая страница - список статей с кратким описанием и картинкой статьи; Вторая страница - внутренняя страница статьи с полным описанием, основной картинкой и возможностью вставки картинок в текст с обтеканием, предусмотреть вставку видео.

В статье должна быть возможность оставлять комментарии (прямо в блоге). Пользователи, при желании, должны иметь возможность поделиться статьей с друзьями в соц.сетях (вк, однл, фб).

Макеты от дизайнера для разработки предоставлю.

12 лет назад
elMisterio
Максим 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Модификация модуля покупки для Shop CMS

    Суть: -у каждого производителя (2 уровень вложенности каталога) есть коллекции (3ий уровень вложенности каталога), для каждой коллекции есть стандартная упаковка например: 1.98м -надо сделать, чтобы этот параметр забивался для коллекции -надо сделать, ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Drupal 7

    Требуется поддержка и доработка сайта http://www.claytonandboyers.ru На данный момент, оцените стоимость и срок выполенния следующего задания: http://www.claytonandboyers.ru/rp – На странице объектов надо добавить под картинкой кнопку "отправить заявку", которая ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • "Поднять" сайт

    $10

    В общем, сегодня разбирался со своим сайтом astrolog.info (Instant CMS). Заметил, что в выдаче сайт С WWW - но при переходе страницы не открываются. БЕЗ WWW - открываются. Решил добавить в .htaccess строки: ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Форма/бланк для вордпресс с кастомными полями

    Добрый день. Необходимо сделать форму аналогичную на сайте: by.e-konsulat.gov.pl (шенгенская виза-заполните бланк) для вордпресс (можно в качестве плагина или с использованием). сайт работает только через беларуские и польские IP Требования: Форма ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделать сайт Joomla в Nanoc

    $100

    Привет, Нужно переделать существующий сайт joomla (примерно 50 страниц, стандартный темплейт, 2-3 лэйаута страниц) в сайт nanoc Есть менюшки, сайдбары, но нет димики никакой. абзацы первых страниц и статьи сайта глубже должны быть ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Защита от спам-регистрации для Joomla

    $100

    Есть сайт на Joomla! 1.5.25. Нужно создать и установить с настройкой компонент Joomla!, который обеспечивал принудительную регистрацию пользователей при добавлении комментариев с возможностью администратора блокировать пользователя по маске, по конкретным сообщениям, по ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад