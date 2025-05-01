Защита от спам-регистрации для Joomla

Есть сайт на Joomla! 1.5.25.

Нужно создать и установить с настройкой компонент Joomla!, который обеспечивал принудительную регистрацию пользователей при добавлении комментариев с возможностью администратора блокировать пользователя по маске, по конкретным сообщениям, по IP-адресу и т.п.

Крайне желательна возможность учёта "кармы" по оценке другими посетителями и строгая невозможность регистрации "забанненных" пользователей под похожими никами!