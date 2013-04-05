Исправить глюки в работе VirtueMart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка133 просмотра

1. Товар попадает в корзину иногда только с 3-го раза;

2.Люди выбирают дату доставки одну, а программа выдает другую.

Например: клиент выбрала дату 5.04.2013, а письме подтверждающем заказ мы видим дату 2013.01.25

3. В корзине, там где указывается кол-во упаковок, вместо 1 уп видим 1 0

Программист, который обслуживал этот магазин, ушел и время от времени возникают такие вот проблемы.

12 лет назад
lekant
Сергей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров