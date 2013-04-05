http://lesnay-skazka.ru/ На джумле. Главная страница и несколько внутренних. Материалы вышлю по запросу. Предлагайте варианты по стоимости и сроку исполнения. Далее возможно совместное, продвижение и поддержка проекта. Также буду рад, найти постоянного ...
Исправить глюки в работе VirtueMart
1. Товар попадает в корзину иногда только с 3-го раза;
2.Люди выбирают дату доставки одну, а программа выдает другую.
Например: клиент выбрала дату 5.04.2013, а письме подтверждающем заказ мы видим дату 2013.01.25
3. В корзине, там где указывается кол-во упаковок, вместо 1 уп видим 1 0
Программист, который обслуживал этот магазин, ушел и время от времени возникают такие вот проблемы.
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