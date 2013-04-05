Исправить глюки в работе VirtueMart

1. Товар попадает в корзину иногда только с 3-го раза;

2.Люди выбирают дату доставки одну, а программа выдает другую.

Например: клиент выбрала дату 5.04.2013, а письме подтверждающем заказ мы видим дату 2013.01.25

3. В корзине, там где указывается кол-во упаковок, вместо 1 уп видим 1 0

Программист, который обслуживал этот магазин, ушел и время от времени возникают такие вот проблемы.