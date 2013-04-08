Форма авторизации wordpress

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Закрыт2 заявки136 просмотров

Необходимо сделать форму авторизации для Wordpress при переходе по ссылке на страницу "только для авторизованных пользователей". Чтобы зарегистрированные, но не авторизованные пользователи сайта могли авторизоваться и просматривать нужную страницу с ограниченным доступом.

WordPress
12 лет назад
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров