Внести некоторые изменения в скрипт ИМ

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок240 просмотров

http://www.mmamarket.ru

Хостинг php+mysql (masterhost.ru).

Требуется человек адекватный программист, способный в поставленные сроки выполнять требуемые работы по внесению изменений.

Текущие задания:

Переделка модуля почтовой рассылки.

Создание логического отображения в дизайне сайта многоуровнего меню.

Формат работы:

ТЗ - адекватное понимание с обеих сторон конечного результата - работа - допы (оплачиваются отдельно) - тестирование - оплата.

MySQLPHP
12 лет назад
polkanov
Дмитрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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