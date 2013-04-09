Не ставится русская WordPress. Помогите

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Завершен4 заявки136 просмотров

В wp-config define('WPLANG', 'ru_RU'); стоит и файлы на сервере на месте. Но все равно в панели управления английский язык. Не могу понять! Может какую-то настройку нужно на сервере делать или на файл какой-нибудь chmod не стоит нормальный.

Интересует цена вопроса и скорейшее решение данной проблемы.

Спасибо!

WordPress
12 лет назад
lelikspb
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Все объяснил, помог решить проблему - рекомендую!
Четко обрисовал ситуацию. Человек приятен в общении, четко знает что ему нужно. Рекомендую

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HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад