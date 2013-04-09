Не ставится русская WordPress. Помогите

В wp-config define('WPLANG', 'ru_RU'); стоит и файлы на сервере на месте. Но все равно в панели управления английский язык. Не могу понять! Может какую-то настройку нужно на сервере делать или на файл какой-нибудь chmod не стоит нормальный.

Интересует цена вопроса и скорейшее решение данной проблемы.

Спасибо!