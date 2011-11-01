Доработка сайта на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок156 просмотров

Сайт сделан на шаблоне, нужно настроить функционал сайта. Бюджет 1000р. срок 1-2 дня

Joomla
12 лет назад
nlo96
35 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Mistrerio1306
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

Mistrerio1306
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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