Необходимо локализовать почти пустой магазин на Zen cart (купленный и установленный шаблон). Локализовать — сделать ТОЛЬКО русский язык. Другие не нужны. Основной шрифт — подобран и есть в наличии (ttf). ...
Создать сайт на modX revo
Нужно сделать сайт, дизайн в приложении.
От Вас цена и срок.
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В личку не писать.
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