Настройка 404 страницы для DLE 9.5

Необходимо, чтобы движок DLE 9.5 выдавал 404 ошибку при запросе персональной страницы пользователя по адресу например: http://site.ru/user/hxvmgyar/, если этот пользователь уже удален из системы. Сейчас при запросе данной страницы выдается сообщение, что такого пользователя уже нет, а ответ сервера - 200 ок. Нужно, чтобы ответ был 404, если пользователь удален, и 200 ок, если пользователь существует в числе пользователей сайта.