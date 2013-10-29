Настройка 404 страницы для DLE 9.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки138 просмотров

Необходимо, чтобы движок DLE 9.5 выдавал 404 ошибку при запросе персональной страницы пользователя по адресу например: http://site.ru/user/hxvmgyar/, если этот пользователь уже удален из системы. Сейчас при запросе данной страницы выдается сообщение, что такого пользователя уже нет, а ответ сервера - 200 ок. Нужно, чтобы ответ был 404, если пользователь удален, и 200 ок, если пользователь существует в числе пользователей сайта.

DLE
12 лет назад
hadson82
Павел 
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ArtVit
32 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена быстро и в срок.
Благодарю за хороший проект.

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ArtVit
32 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад