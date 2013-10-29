Установить(настройка) на хостинг сайт Bitrix редакции Малый бизнес+готовый шаблон интернет магазина.
Настройка 404 страницы для DLE 9.5
Необходимо, чтобы движок DLE 9.5 выдавал 404 ошибку при запросе персональной страницы пользователя по адресу например: http://site.ru/user/hxvmgyar/, если этот пользователь уже удален из системы. Сейчас при запросе данной страницы выдается сообщение, что такого пользователя уже нет, а ответ сервера - 200 ок. Нужно, чтобы ответ был 404, если пользователь удален, и 200 ок, если пользователь существует в числе пользователей сайта.
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