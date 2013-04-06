Требуется спец по русскому опенкарту и джумле

Здравствуйте, господа лансеры.

Требуется специалист по опернкарту и джумле.

Проектов много, по каждому ТЗ отдельное.

Общие типовые задачи, встречающиеся постоянно:

- надеть готовый шаблон на ОС или джумлу.

- на готовом шаблоне внести незначительные изменения в дизайне (чтобы не было похоже на шаблон).

- поддерживать сайты на данных цмс (например настраивать новые фильтры, поднимать новые модули).

- заливать/переоценивать товары.

- переносить сайты с одного на другой (контент и товары/категории), скриптом или ручками.

- разное.

Работы до хрена. Но требования довольно жесткие:

- постоянный онлайн, как на работе.

- точное соблюдение сроков.

Напишите в личку:

- ваши контакты,

- ваши расценки примерно на каждый из показанных видов работ,

- ваши работы в предыдущей жизни,

- что вы умеете еще кроме джумлы/виртмарта и ОС.