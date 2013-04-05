Требуется программист на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки139 просмотров

Требования:

Отличное знание PHP, HTML, CSS, JavaScript

Опыт разработки сайтов на CMS Битрикс

Обязанности:

Разработка сайтов на системе управления 1С-Битрикс

Внесение правок на существующих проектах

Разработка дополнительного функционала под конкретный проект

Гарантируем: своевременную оплату труда, четкую постановку задачи, регулярные заказы.

CSSHTMLJavaScriptPHP
12 лет назад
Hapmur
Чарли 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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