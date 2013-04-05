Здравствуйте. Требуется перенос с другого движка - expressionengine. Инструкция + скрипт есть здесь: www.phpdevtips.com/2011/08/how-to-import-an-expressionengine-blog-into-wordpress/ Но можно перенести и просто парсингом из SQL - как вам будет удобнее. ...
Требуется программист на Битрикс
Требования:
Отличное знание PHP, HTML, CSS, JavaScript
Опыт разработки сайтов на CMS Битрикс
Обязанности:
Разработка сайтов на системе управления 1С-Битрикс
Внесение правок на существующих проектах
Разработка дополнительного функционала под конкретный проект
Гарантируем: своевременную оплату труда, четкую постановку задачи, регулярные заказы.
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