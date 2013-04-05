Нужны такие мелочи : * расширить компонент K2, добавить раздел с выбором цвета при добавлении К2 материалов. * при добавлении К2 материалов когда выбираешь "Heading 3" он синий, если ставишь больше h3 на ...
Школьный электронный журнал на джумле
. Возможность создания списка предметов учебного плана:поле, в которое вводится название предмета,количество часов предмета кнопка «добавить».
2.Возможность создания списка классов
3.Возможность формирования базы учащихся:добавить учащегося — выбор класса (из выпадающего списка) — назначение «родителя» (из выпадающего списка), просто user' ы сайта должны быть вынесены отдельно . выбор родителя для учащегося через окошко с автофильтра по первым буквам фамилии
4.Возможность формирования собственно классного журнала:админка — компонент «Журнал» — создать страницу журнала — выбор класса, выбор предмета ,выбор периода. Периоды такие: «I четверть», «II четверть», «III четверть», «IV четверть» — для 1–9 классов;
«I полугодие», «II полугодие» — для 10–11 классов.Страница журнала представляет собой таблицу, где по вертикали — список учащихся класса, по горизонтали — пустые ячейки для ввода даты, количество которых равно количеству часов предмета. Возможность редактирования журнала учителем .К каждой ячейке «дата» и «оценка» может прилагаться комментарий.В конце таблицы стоит нередактируемый столбец «итоговая оценка» — который при (наличии минимум одной оценки) подсчитывает среднее арифметическое оценок учащегося, округляя до целого.родитель просматривать оценки только своего ребенка по формированию отчета по всем предметам одного ребенка.Возможность ученика просматривать свои оценки (если он связан с аккаунтом юзера сайта)
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