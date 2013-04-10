. Возможность создания списка предметов учебного плана:поле, в которое вводится название предмета,количество часов предмета кнопка «добавить». 2.Возможность создания списка классов 3.Возможность формирования базы учащихся:добавить учащегося — выбор класса (из выпадающего списка) — назначение ...
Прикрутить к макету движок и наполнить структуру
Есть HTML-макеты страницы, есть ТЗ отражающее что необходимо, есть все материалы для наполнения.
Требуется натянуть макеты на движок, предложите свой вариант на основе макетов и технического задания, сделать структуру и наполнить контентом.
Все материалы есть на www.dinstar.com - текст переведен и предоставляется исполнителю для наполнения.
Возможно дальнейшее сотрудничество с исполнителем позже по другим проектам.
Жду ваших предложений со сроками и ценам.
Наши макеты, которые и требуется натянуть на движок
http://waysay.ru/dinstar/index.html
http://waysay.ru/dinstar/inner.html
Выбранный исполнитель
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