Прикрутить к макету движок и наполнить структуру

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок188 просмотров

Есть HTML-макеты страницы, есть ТЗ отражающее что необходимо, есть все материалы для наполнения.

Требуется натянуть макеты на движок, предложите свой вариант на основе макетов и технического задания, сделать структуру и наполнить контентом.

Все материалы есть на www.dinstar.com - текст переведен и предоставляется исполнителю для наполнения.

Возможно дальнейшее сотрудничество с исполнителем позже по другим проектам.

Жду ваших предложений со сроками и ценам.

Наши макеты, которые и требуется натянуть на движок

http://waysay.ru/dinstar/index.html

http://waysay.ru/dinstar/inner.html

http://waysay.ru/dinstar/inner2.html

HTML
12 лет назад
icquin
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SvabODA
Анна 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$80
2 дня
Анна очень толковый человек, я доволен сотрудничеством с ней и буду работать дальше! Быстро и толково все сделали на хорошем уровне, добавив пару доработок сверху ТЗ. Выстраиваюсь первым к ней :)
Очень вежливый и понимающий заказчик!Буду рада с ним работать и далее)Грамотное тз и своевременная оплата)

Заявки фрилансеров

SvabODA
Анна 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад