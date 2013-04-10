Прикрутить к макету движок и наполнить структуру

Есть HTML-макеты страницы, есть ТЗ отражающее что необходимо, есть все материалы для наполнения.

Требуется натянуть макеты на движок, предложите свой вариант на основе макетов и технического задания, сделать структуру и наполнить контентом.

Все материалы есть на www.dinstar.com - текст переведен и предоставляется исполнителю для наполнения.

Возможно дальнейшее сотрудничество с исполнителем позже по другим проектам.

Жду ваших предложений со сроками и ценам.

Наши макеты, которые и требуется натянуть на движок

http://waysay.ru/dinstar/index.html

http://waysay.ru/dinstar/inner.html

http://waysay.ru/dinstar/inner2.html