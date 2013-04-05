Перенос компонента с joomla 1.5 на 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка125 просмотров

Необходимо:

1. Произвести перенос самостоятельно разработанного компонента справочника документов (http://www.admkgo.ru/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=339) с Joomla 1.5 на Joomla 2.5 (http://www.admkgo.ru)

2. Устранить шероховатости.

3. Организовать поиск по номеру, дате, наименованию документа.

4. Организовать внешний вид аналогично (http://polevsk.midural.ru/document/list).

Возможно использование ССК для получения подобного результата (http://polevsk.midural.ru/document/list)

Joomla
12 лет назад
GreenVl
55 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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