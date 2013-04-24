Локализация ZenCart

Главная проблема всех фрилэнсеров из Украины - неумение общаться с клиентом.Ренат, а именно так звали веб-программиста, выступившего под этим ником иногда забывал предупредить меня о старте/окончании работ. Поэтому иногда я находился в недоумении, и не понимал, ГДЕ ВСЁ. Потом всё появлялось и работа выполнялась. Обидный нюанс, который не влияет на результат, но тем не менее. Итак, по делу. Работа для меня была выполнена НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ. Говорю это, как многократно сертифицированный в разных областях специалист. Всё сделано: 1. Максимально аккуратно. Я ВПЕРВЫЕ за всю практику не нашел НИ ОДНОГО огреха в интерфейсе и дизайне, которые на 100% требовали переработки. Второй момент- я видел код... Удивлен, что специалист с такой квалификацией и внутренней организацией до сих пор фрилансер.... Может быть - тяга к свободе.. Его дело, конечно. 2. Максимально быстро, как это только возможно. 3. Максимально предсказуемо. Я был предупрежден о некоторых нюансах проекта ДО его начала, и ВСЕ они оправдались. 4.Максимально корректно - мне ни разу не сказали, что я полный лох, что выбрал такой темплет. Сам-то я это прекрасно это теперь понимаю, но все равно приятно :) Спасибо, ребята (а у меня сложилось полное впечатление, что над моей проблемой работала целая бригада)! Дальнейшее сотрудничество - обязательно.