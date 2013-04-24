Локализация ZenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка144 просмотра

Необходимо локализовать почти пустой магазин на Zen cart (купленный и установленный шаблон).

Локализовать — сделать ТОЛЬКО русский язык. Другие не нужны. Основной шрифт — подобран и есть в наличии (ttf).

Сайт — вот тут: antresola.ru

Далее будет нужно добавить скрипты операторов доставки и энквайринга.

12 лет назад
VERminn
Андрей 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Главная проблема всех фрилэнсеров из Украины - неумение общаться с клиентом.Ренат, а именно так звали веб-программиста, выступившего под этим ником иногда забывал предупредить меня о старте/окончании работ. Поэтому иногда я находился в недоумении, и не понимал, ГДЕ ВСЁ. Потом всё появлялось и работа выполнялась. Обидный нюанс, который не влияет на результат, но тем не менее. Итак, по делу. Работа для меня была выполнена НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ. Говорю это, как многократно сертифицированный в разных областях специалист. Всё сделано: 1. Максимально аккуратно. Я ВПЕРВЫЕ за всю практику не нашел НИ ОДНОГО огреха в интерфейсе и дизайне, которые на 100% требовали переработки. Второй момент- я видел код... Удивлен, что специалист с такой квалификацией и внутренней организацией до сих пор фрилансер.... Может быть - тяга к свободе.. Его дело, конечно. 2. Максимально быстро, как это только возможно. 3. Максимально предсказуемо. Я был предупрежден о некоторых нюансах проекта ДО его начала, и ВСЕ они оправдались. 4.Максимально корректно - мне ни разу не сказали, что я полный лох, что выбрал такой темплет. Сам-то я это прекрасно это теперь понимаю, но все равно приятно :) Спасибо, ребята (а у меня сложилось полное впечатление, что над моей проблемой работала целая бригада)! Дальнейшее сотрудничество - обязательно.
Приятный заказчик да еще понимающий. Да, я чуток был несерьезен. Т.к. сказал 3-5 дней на все про всё. Затянул больше недели, по весомой для меня причине, которую же сразу же огласил заказчику. Чтоб человек был в курсе событий, не хотелось подводить. Т.к. задача была не к спеху, делал ее не спеша. 1) Комментировать не буду. Из личных побуждений. 2) Я был несерьезен, можно было за 1-2 дня сделать все. Да еще можно было по тестить не спеша. 3) Я уже делал подобную работу и знал что может быть в будущем и заранее оповестил заказчика. (Проблемные англ. шаблоны, сам движок магазина) 4) Я не в праве Вас судить. Ярлыки вешать тем более. Я наёмник, вы работодатель - плательщик. Вы выбрали себе дизайн, моя задача делать работу по ТЗ. А не вешать ярлыки. У каждого свои вкусы. Я лишь мог дать совет по работе и т.д. 5) Нет, нас не много. Точнее много в одном лице. Работу делал я сам один без чей либо помощи. Спасибо, что дали шанс реализовать свои возможности. Хороший заказчик и понимающий человек. Приятной вам работы и вашему проекту в будущем. С ув. я

Заявки фрилансеров

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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