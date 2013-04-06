Приятный заказчик да еще понимающий. Да, я чуток был несерьезен. Т.к. сказал 3-5 дней на все про всё. Затянул больше недели, по весомой для меня причине, которую же сразу же огласил заказчику. Чтоб человек был в курсе событий, не хотелось подводить. Т.к. задача была не к спеху, делал ее не спеша.
1) Комментировать не буду. Из личных побуждений.
2) Я был несерьезен, можно было за 1-2 дня сделать все. Да еще можно было по тестить не спеша.
3) Я уже делал подобную работу и знал что может быть в будущем и заранее оповестил заказчика. (Проблемные англ. шаблоны, сам движок магазина)
4) Я не в праве Вас судить. Ярлыки вешать тем более. Я наёмник, вы работодатель - плательщик. Вы выбрали себе дизайн, моя задача делать работу по ТЗ. А не вешать ярлыки. У каждого свои вкусы. Я лишь мог дать совет по работе и т.д.
5) Нет, нас не много. Точнее много в одном лице. Работу делал я сам один без чей либо помощи.
Спасибо, что дали шанс реализовать свои возможности. Хороший заказчик и понимающий человек. Приятной вам работы и вашему проекту в будущем. С ув. я