Joomla 2.5 - передача модулю доп. параметра статьи

$50
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Закрыт2 заявки130 просмотров

CMS - Joomla! 2.5.8 Stable

К сайту добавлен модуль смены фоновых изображений Fun Supersized 1.6 (в общем, не суть)

В стандартной версии модуль берет в качестве параметра путь к папке с изображениями, которые потом крутит фоном. Этот параметр (путь) задается в настройках категорий. Я хочу добавить к материалам дополнительный параметр и сделать так, чтобы модуль при загрузке брал путь не из поля категории, а из поля материала.

Другими словами, задача следующая: у каждой статьи на сайте есть свои собственные фоновые изображения. Сейчас мне требуется создавать отдельно категорию, и в нее вставлять отдельно статью - это не удобно. Я хочу один раз подключить модуль, а параметр пути задавать в настройках самого материала, без категории.

В приложении php модуля и измененный article.xml для админки (параметр slide_path)

JoomlaPHP
12 лет назад
itrace
Иван 
42 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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