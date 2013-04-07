Натянуть готовый шаблон на wordpress

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Завершен3 заявки154 просмотра

http://premiumthemes.in/preview/?theme=ultrawebstudio_wp

этот шаблон нужно натянуть на wordpress.

шаблон, уже готовый под wordpress, имеется на руках. нужно просто взять и поставить. (натянуть нужно так же главные страницы, которые в шабле по ссылке)

ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ЦЕНУ И СРОК!!!!

WordPress
12 лет назад
pryki
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Evgen311293
Евгений 
31 год
15 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$35
1 день
Сделано качественно и в срок. отлично
Сдал проект, он его принял, но оплаты нету 5-е сутки

Заявки фрилансеров

Evgen311293
Евгений 
31 год
15 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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