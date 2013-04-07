Натянуть готовый шаблон на wordpress

http://premiumthemes.in/preview/?theme=ultrawebstudio_wp

этот шаблон нужно натянуть на wordpress.

шаблон, уже готовый под wordpress, имеется на руках. нужно просто взять и поставить. (натянуть нужно так же главные страницы, которые в шабле по ссылке)

ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ЦЕНУ И СРОК!!!!