Конультация по WordPress - кастомные записи

собственно сам шаблон здесь http://followdesign.com/templates/2011/11/01/klassnyy-shablon-dlya-sayta-veb-studii-s-jquery-slayderom-na-glavnoy-stranice.html (мой шаблон немного изменен в сторону "попроще" (используется слайдер nivo slider, вместо того, что на макете)) перенести на template cms нужно будет так же слайдер (nivo ...