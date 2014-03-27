Mistrerio1306

Стрельченко Юра Mistrerio1306

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Создание качественных сайтов

Разработка сайтов под ключ на любом движке.

Основная специализация - CMS Joomla

Имеющиеся знания:

- HTML

- CSS

- JavaScript (+JQuery)

- PHP (+CodeIghter)

- 1C-Битрикс

- Joomla

- WordPress

Все сайты проходят проверку на:

- валидность

- оптимизацию js

  • Раскрутка сайта

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    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад