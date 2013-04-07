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Установщик (программист-вебмастер) WordPress
Установщик (программист-вебматер) WordPress требуется для постоянной установки и начальной настройки этого движка на хостинг.
В задачи входит ежедневное создание сайтов-пустышек и сайтов сателитов на вп.
Что нужно делать:
Получив задание (домены, доступ к хостингу ISP-панель , таблицу Excel с данными, и указания по доменам)
Нужно начать его выполнение, вариантов заданий принципиальных два вида:
1. Сайт с наполнением (дается шаблон базы, таблица с данными, и указания по заливке)
2. Сайт без наполнения (установка и активация темы с плагинами)
пошаговая работа 1 вариант: (100р за сайт)
1. Залить движок на хостинг
2. Создать базу
3. Привязать базу к сайту.
4. Создать сайт (указать название, администратора и пароль, активировать плагины и дизайн)
5. Создать базу локально с помощью проги из таблицы и шаблона, и импортировать базу в базу созданного сайта. Проверить на ошибки все записи и страницы
6. Активировать виджеты с рекламой и продажей ссылок (2-3 плагина в зависимости от дизайна)
7. Создать в срм системе мини отчет по сайту (проставить галки)
пошаговая работа 2 вариант: (50р за сайт)
1. Залить движок на хостинг
2. Создать базу
3. Привязать базу к сайту.
4. Создать сайт (указать название, администратора и пароль, активировать плагины и дизайн)
5. Создать в срм системе мини отчет по сайту (проставить галки)
Условия:
Оплата только за качественный результат.
В день (каждый день и вых. дни тоже) нужно делать минимум 10 сайтов по первому варианту + 5-10 сайтов по второму (второй не каждый день бывает)
Т.е. это постоянная работа, где в день минимум 10 заказов по 10 сайтов по 100 рублей = 1000 рублей в день *30 дней = 30.000 рублей в месяц.
Требования:
Вакансия для человека ответственного и трудолюбивого
опыт создания сайтов на wp обязателен
умение работать с админ панелью хостинга обязательно
умение работать с MySQL базами обязательно
желателен опыт в установке кодов сапы и контекстной рекламы на сайт
на связи в течение рабочего дня по мск (работать нужно 30 дней месяц или если нужны выходные то в пт и пн делать не по 10 сайтов а по 20, в зачет сб и вс)
Оплата труда:
Оплата только за результат по итогам недели. Выплаты вебмани (вмр) один раз в неделю, за сделанные сайты согласно расценкам (50р просто установка , 100р с базой и виджетами).
Пишите в проект краткую информацию о себе, о своем опыте и укажите ссылки на вп-сайты вами установленные.
Возьмем одного человека, для отбора возможно предложим нескольким пройти тест (оплачиваемый). После одобрения вашей кандидатуры от вас понадобятся скан или фото паспорта и контактные данные (адрес, телефон, почты) это сами понимаете необходимая инфа о сотруднике которому доверяют доступы и пароли.
Работы много, подход серьезный, нужен человек который и относится будет серьезно и ответственно.
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