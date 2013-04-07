Доработать дизайн и наполнение сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки121 просмотр

Сайт по оконной тематике - http://www.projectvrn.ru/. Основная структура меню есть - необходимо поменять дизайн, добавтиь виджеты, настроить слайдерс, сделать наполнение.

WordPress
12 лет назад
bighorn
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров